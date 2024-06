Es ist eine Allianz von sieben Automobilbauern, die der Idee von Ionity ähnelt, sich aber auf Nordamerika konzentriert: Ionna will in wenigen Jahren ein dichtes Netz an Schnellladepunkten hochziehen und zum Marktführer werden. Nun hat sich das Joint Venture für einen Hauptsitz entschieden. Ionna ist ein aufstrebendes Joint Venture, das von sieben der größten Automobilhersteller der Welt gegründet wurde: BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...