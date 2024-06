Die meistgehandelten Produkte: Technologiewerte besonders stark gefragt

Der deutsche Leitindex folgt den Entwicklungen der US-Märkte und verzeichnet leichte Verluste. Investoren richten ihr Augenmerk auf Konjunkturdaten und den G7-Gipfel in Italien. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Long-Produkte auf Tesla.

Am heutigen Donnerstag findet die Hauptversammlung des Autogiganten statt. Anleger:innen positionierten sich im Voraus in K.o.-Long Produkte. Die Aktie legte bereits am Mittwoch zu. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Tesla, Apple, ASML Holding und der DAX® hoch im Kurs. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute NVIDIA, Hensoldt, NASDAQ100, Rational AG und Apple. Auch und vor allem nach dem Aktiensplit von NVIDIA fragen Anleger:innen verstärkt Faktor-Long Produkte nach und glauben an weiterhin steigende Kurse. Deutsche Anleger erwarten im Tagesverlauf neue Konjunkturprognosen von Forschungsinstituten wie dem IfW und IWH, die trotz voraussichtlich geringer Abweichungen von vorherigen Prognosen bei Anzeichen einer konjunkturellen Belebung die Kurse ankurbeln könnten. Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HD5540 1,83 177,29 USD 167,410118 USD 17,37 Open End Infineon Technologies AG Put HC82CB 7,84 38,75 EUR 46,558234 EUR 4,68 Open End Tesla Inc. Call HD553U 2,1 177,29 USD 164,375494 USD 13,40 Open End NVIDIA Corp. Put HD625J 12,64 125,23 USD 141,530449 USD 9,48 Open End DAX® Put HD5187 1,76 18578,00 Punkte 18423,389785 Punkte 107,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HD4PGK 3,43 177,29 USD 175,00 USD 5,65 15.01.2025 Apple Inc. Call HB9532 0,5 213,095 EUR 250,00 USD 44,47 15.01.2025 Tesla Inc. Call HC52TM 1,16 177,29 USD 250,00 USD 17,35 15.01.2025 ASML Holding Call HD4Z2Y 3,92 988,60 USD 1000,00 EUR 25,27 17.07.2024 DAX® Put HD4YLY 2,72 18486,5 Punkte 18600,00 Punkte 81,01 16.07.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 09:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD2ZEN 23,03 125,23 USD 112,711921 USD 10 Open End Hensoldt AG Long HC64UD 2,28 34,1 EUR 25,611349 EUR 4 Open End NASDAQ 100 Long HD321B 13,96 19465,18 Punkte 17522,593089 Punkte 10 Open End Rational AG Long HC15Z8 16,47 825,75 EUR 551,480109 EUR 3 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 13,8 213,095 USD 142,090798 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.06.2024; 10:00 Uhr;

