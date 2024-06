SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat heute mit Power Swap Station 4.0 eine neue Technologie für den schnellen Batteriewechsel bei Elektroautos eingeführt. Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX: 9866, ISIN: US62914V1061) kündigte am 13. Juni 2024 an, die erste Charge der neuen Nio...

Den vollständigen Artikel lesen ...