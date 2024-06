Berlin (ots) -Die Spannung und die Vorfreude steigen. In knapp 24 Stunden wird die Fußball-EM mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München angepfiffen. Fans aus ganz Europa fiebern diesem Moment bereits seit Monaten entgegen. Endlich rollt das runde Leder wieder bei einem internationalen Turnier.Je näher die Veranstaltung rückt, desto mehr Fans überlegen sich, ihre Nationalmannschaft vor Ort anzufeuern. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK hat im Mai einen spürbaren Anstieg der Suchanfragen für Flüge nach Deutschland im Juni und Juli und dort gezielt an die Spielstädte festgestellt.*Mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vormonat haben sich Suchanfragen für Flüge nach Dortmund (+124 Prozent). Aber auch Flüge nach Leipzig und Stuttgart wurden deutlich häufiger gesucht als noch im April (jeweils +117 Prozent). Ebenfalls mehr als verdoppelt hat sich das Interesse für Flüge nach München und Frankfurt am Main (jeweils +109 Prozent).Eine Übersicht über alle EM-Spielstätten finden Sie hier. (https://www.kayak.de/news/price-pulse-fussballsommer-in-deutschland/)Am größten scheint übrigens das Interesse der türkischen Fans an Flügen im EM-Zeitraum zu sein. Im Vergleich zum Vormonat sind hier die Suchanfragen im Mai am stärksten gestiegen. Aber auch Rumänen und Dänen haben im Mai deutlich häufiger nach Flügen nach Deutschland gesucht als noch im April.*Die prozentuale Veränderung im Monatsvergleich bei den Suchanfragen nach Hin- und Rückflügen in der Economy-Klasse (europäische Flüge und Flüge innerhalb Deutschlands) sowie Hotels (alle Kategorien) für die Reisedaten zwischen dem 12.06.2024 und dem 16.07.2024 gegenüber dem Vormonat. Die Daten stammen aus unseren internen Suchdaten auf den Domains aus dem Portfolio von KAYAK vom 01.01.2024 bis zum Ende der vorhergehenden Monate. Jeweils zum Monatsersten nehmen wir Aktualisierungen vor.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public RelationsDominik Neumüller / Florian StarkSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -69 / -66E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/5800679