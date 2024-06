Stuttgart (ots) -Der Tod des Polizisten Rouven Laur hat ganz Deutschland erschüttert. Er war im Einsatz von einem Attentäter angegriffen worden. Zwei Wochen nach der Tat richten Polizei und Angehörige im Mannheimer Congress-Center Rosengarten eine Trauerfeier für Rouven Laur aus. Der SWR überträgt am Freitag, 14. Juni 2024, live ab 10:50 Uhr in der Sendung "SWR Extra: Trauerfeier in Mannheim - Polizei, Angehörige und Bevölkerung erinnern an den nach einem Messerangriff gestorbenen Polizisten Rouven Laur".Der 29-jährige Beamte war am Freitag, 31. Mai 2024 im Einsatz, als der mit einem Messer bewaffnete Suleiman A. in Mannheim einen Infostand der Bürgerbewegung "Pax Europa" überfiel. Der Attentäter stach dabei auch auf den Polizisten ein. Zwei Tage später erlag Rouven Laur im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobl sprechen bei der TrauerfeierBei der Trauerfeier, die seine Angehörigen und die Polizei genau zwei Wochen nach der Tat im Congress-Center Rosengarten in Mannheim ausrichten, kommen Kolleginnen und Kollegen des jungen Polizisten zu Wort. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl werden bei der Trauerfeier sprechen.Erwartet werden Polizistinnen und Polizisten aus ganz DeutschlandDie Polizei erwartet 2.300 Gäste im größten Saal des Congress Centers - unter ihnen Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Die Veranstaltung wird zusätzlich auf eine LED-Wand am Mannheimer Wasserturm übertragen. Der SWR sendet am Freitag, 14. Juni 2024, ab 10:50 Uhr live.Sendung:SWR Extra: Trauerfeier in MannheimPolizei, Angehörige und Bevölkerung erinnern an den nach einem Messerangriff gestorbenen Polizisten Rouven LaurModeration: Sven RexFreitag, 14. Juni 2024 live von 10:50 Uhr bis voraussichtlich 12:20 Uhrim SWR Fernsehen, auf SWR.de, in der SWRAktuell-App und auf FacebookFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5800771