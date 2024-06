München (ots) -- "Love Island" erstmalig mit VIP-Besetzung- Sylvie Meis moderiert "Love Island VIP"- Prominente suchen die große Liebe bei RTLZWEIMit "Love Island VIP" wird das international erfolgreiche Datingformat glamouröser denn je! In diesem Jahr ziehen zum ersten Mal bekannte Persönlichkeiten in die glamouröse Villa ein. Doch auch die prominenten Islander sind in der VIP-Auflage von "Love Island" auf der Suche nach dem Traum-Date und der großen Liebe. Moderatorin Sylvie Meis begrüßt die Single-Stars in einer luxuriösen Villa in Griechenland und unterstützt sie auf ihrem Weg die Liebe zu finden.Es darf wieder "gecoupelt" werden - und dieses Mal mit Promifaktor! Erstmalig gehen mit "Love Island VIP" prominente Islander auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Sylvie Meis empfängt zahlreiche VIPs in einer schicken Luxus-Villa in Griechenland. Wer kennt welchen Promi bereits? Gab es unter den Liebessuchenden womöglich schon das ein oder andere Techtelmechtel? Fest steht: Ob harmloser Flirt oder große Liebe - für die abenteuer- und liebeslustigen VIP-Singles ist alles möglich!Sylvie Meis über "Love Island VIP": "Ich freue mich sehr 'Love Island VIP' moderieren zu dürfen. Es ist mein viertes Jahr auf der Liebesinsel und es ist immer noch so spannend wie am ersten Tag. Dass wir in diesem Jahr VIPs vercoupeln, finde ich großartig. Ich freue mich auf ganz viel Spaß und Glamour unter der Sonne Griechenlands, aufregende Flirts und spannende Paarungszeremonien."Ausgestrahlt wird "Love Island VIP" bei RTLZWEI. Die von ITV Studios Germany produzierte Dating-Show wird 2024 erstmalig im wöchentlichen Rhythmus gezeigt.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die international erfolgreiche Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5800849