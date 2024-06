Baden-Baden (ots) -Erstmals gemeinsames Service-Nachmittagsprogramm von SWR und WDRwährend der Fußball-EM 2024 / gesendet wird live aus Baden-BadenWährend der Fußball-Europameisterschaft 2024 legen SWR und WDR ihre werktäglichen Servicesendungen am Nachmittag erstmals zusammen. Vom 17. Juni an gibt es das gemeinsame Nachmittagsformat "Sommerfrische - Der Nachmittag im Westen und Südwesten". Drei Wochen lang, bis zum 5. Juli, wird werktags jeden Nachmittag live aus dem SWR Funkhaus Baden-Baden gesendet. Die Sendungen "Kaffee oder Tee" (SWR) und "Hier und heute" (WDR), die sonst im Nachmittagsprogramm zu sehen sind, pausieren in dieser Zeit.Rezepte, Garten und AlltagstippsDie neue Sendung ist ein Beispiel für verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der ARD. Ziel ist, Zuschauer:innen auch während der Fußball-EM mit Themen zum Beispiel aus Garten und Haushalt zu informieren und zu unterhalten. Gemeinsam zeigen die Service-Redaktionen von SWR und WDR vom 17. Juni bis 5. Juli nachmittags die leckersten Rezepte aus dem Westen und Südwesten, geben sommerliche Service-Tipps und präsentieren Nützliches für Garten und Balkon. Zudem gibt es tägliche Live-Reportagen über regionale Besonderheiten von Ostwestfalen bis zum Bodensee, von Gebieten zwischen Mosel, Donau und Ruhr. Freitags gibt es Neuigkeiten aus der Welt der Prominenten.Duo moderiertPräsentiert wird die gemeinsame Sendung von jeweils zwei beliebten Moderator:innen der beiden Sender aus den vertrauten Nachmittagsprogrammen: Heike Greis (SWR) und Sven Kroll (WDR) machen vom 17. Juni bis 21. Juni den Anfang, es folgen Fatma Mittler Solak (SWR) und Anne Willmes (WDR) in der Woche vom 24. Juni bis 28. Juni, gefolgt von Martin Seidler (SWR) und Miriam Lange (WDR) vom 1. bis zum 5. Juli."Sommerfrische - Der Nachmittag im Westen und Südwesten""Sommerfrische - Der Nachmittag im Westen und Südwesten" startet zeitgleich bei SWR und WDR werktags um 16:15 Uhr und läuft bis zu den jeweils regionalen 18-Uhr-Nachrichten. Gesendet wird aus dem SWR Funkhaus in Baden-Baden. Die Sendungen sowie ausgewählte Videos gibt es auch in der ARD-Mediathek.Für dich, für hier, für alle.Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/sommerfrischeFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5801003