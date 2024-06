Der Internationale Birnenkongress findet am 26. und 27. Juni 2024 in Óbidos, Portugal, statt. Bis zum Beginn der Veranstaltung sind es nur noch zwei Wochen. Die Anmeldungen enden am Montag, dem 17. Juni, und die Organisatoren kümmern sich um jedes Detail, um die Teilnehmer willkommen zu heißen und hochinteressante Inhalte zu bieten. Foto © Interpera Der Konferenztag...

Den vollständigen Artikel lesen ...