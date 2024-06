In dem ersten Quartal 2024 stach das Departement Magdalena (Kolumbien) als einer der zehn größten Exporteure von Produkten hervor, die nicht mit Bergbau oder Energie in Kolumbien in Zusammenhang stehen, wobei Bananen das wichtigste Exportprodukt waren. Dies geht aus einem Artikel von Fructidor.com hervor. Bildquelle: Unsplash Laut einer Studie des Büros für...

Den vollständigen Artikel lesen ...