Luzern - Der Milchverarbeiter Emmi erhält in der Person von Oliver Wasem einen neuen Finanzchef. Wasem folgt per 1. Juli 2024 auf Sacha Gerber, der die Gruppe verlassen wird. Gerber habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, Emmi zu verlassen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Aufgrund der Sensitivität seiner Funktion scheide er per sofort aus. Der Verwaltungsrat bedaure diesen Schritt und würdigt ihn in dem Communiqué für seine geleistete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...