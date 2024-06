Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit so viel wie am späten Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro über Nacht nicht mehr stark bewegt und wird aktuell zu 0,9602 gehandelt nach 0,9603 am Donnerstagabend. Allerdings ist der Euro, der am Donnerstagmorgen noch zu fast 0,97 gehandelt wurde, in der Nacht auf Freitag kurzzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...