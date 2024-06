Auch Apple macht Fehler. Nur selten unterläuft dem Unternehmen aber ein richtig großer Fauxpas. Der letzte reicht ins Jahr 2012 zurück, als der Kartendienst Apple Maps vorgestellt wurde. Am Ende musste sich Tim Cook sogar entschuldigen. Apple macht jetzt groß in KI. Das kündigte das Unternehmen auf der WWDC 2024 an. Unter dem Oberbegriff Apple Intelligence bringt der Hersteller Funktionen wie einen Schreibassistenten oder eine verbesserte Version ...

Den vollständigen Artikel lesen ...