NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 175 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Damit werde ein wichtiges Führungsrisiko reduziert, schrieb Analyst Mark Delaney in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Hauptversammlung. Dort hatten die Aktionäre erneut einem Riesen-Aktienpaket im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar für Firmenchef Elon Musk zugestimmt. In den Zöllen der USA und der EU auf den Import chinesischer Elektroautos und Teile sieht Delaney eine Margenbelastung für Tesla. Er erinnerte daran, dass Tesla in einigen Modellen Lithium-Ionen-Akkus aus China verbaut und in China auch Pkw für Europa produziere./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 23:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US88160R1014