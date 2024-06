Talal Debs erzählt im ersten "Brief des CEO" die Geschichte von Zefiro ab seiner frühen Phase im Jahr 2008 im Büro von J.P. Morgan in Manhattan und teilt einige inspirierende Anekdoten mit seinen Lesern. Dieses Schreiben folgt auf den ersten Quartalsergebnisbericht von Zefiro, der für das vergangene Berichtsquartal einen Rekordumsatz von 8,5 Millionen USD ausweist.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - 14. JUNI 2024 / IRW-Press / - ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI") freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Brief des CEO als börsennotiertes Unternehmen bekannt zu geben, nachdem es seinen ersten Quartalsergebnisbericht veröffentlicht hat, aus dem ein Rekordquartalsumsatz von 8,5 Millionen USD und ein Bruttogewinn von 2,7 Millionen USD (Bruttogewinnspanne von ca. 31 %) von ZEFI hervorgeht. Der Brief des CEO wurde per E-Mail an die Newsletter-Abonnenten von Zefiro versandt und kann über den folgenden Link auch auf der Website von Zefiro abgerufen werden: http://zefiromethane.com/ceo-letter-june-2024-german.

Der von Talal Debs, PhD, dem Gründer und CEO von Zefiro, verfasste Brief des CEO zeichnet die Anfänge des Unternehmens nach, die bis in das Jahr 2008 zurückreichen, als bei J.P. Morgan der Carbon Trading Desk von Teammitgliedern eingerichtet wurde, zu denen Dr. Debs sowie Tina Reine, Chief Commercial Officer, und Catherine Flax, Mitglied des Board of Directors von Zefiro, gehörten. Dr. Debs erläutert im Anschluss, wie sich in den folgenden Jahren die CO2-Märkte und die Umweltdienstleistungsbranche entwickelten und den Markt für das Geschäftsmodell von Zefiro ideal positionierten. Dies führte zur Gründung von Zefiro und zu mehreren wichtigen geschäftlichen Errungenschaften, sogar noch bevor das Unternehmen im April 2024 seinen Börsengang durchführte. Debs unterstreicht in dem Schreiben auch, wie er und andere Gründungsteammitglieder in jeder einzelnen Finanzierungsrunde persönliches Geld in Zefiro investierten und darüber hinaus sogar noch ZEFI-Aktien auf dem freien Markt kauften, während Debs selbst vor kurzem über 637.000 Warrants ausübte.

Wenige Minuten vor dem Handelsbeginn der Stammaktien von ZEFI an der Börse Cboe Canada Inc. am 23. April 2024 sprach Zefiro-Gründer und CEO Talal Debs zu Gästen der feierlichen Zeremonie im Finanzdistrikt von Toronto.

Der Zefiro-Gründer und CEO Talal Debs nahm dazu wie folgt Stellung: "Seit der Gründung von Zefiro arbeiten unsere Mitarbeiter unter Hochdruck daran, den führenden Gesamtdienstleister des freiwilligen CO2-Markts aufzubauen. Vom Feld bis in die Chefetage - das Streben von Zefiro nach Qualität hat zur raschen Expansion nicht nur unseres modernen Methanminderungsgeschäfts und unseres einzigartigen Portfolios von Emissionszertifikaten geführt, sondern auch zu unseren vielfältigen Kunden- und Investorenpools. Zefiro stellt dem Markt kontinuierlich seine kommerzielle Stärke unter Beweis, und es erfüllt mich mit sehr viel Stolz, mit unserem engagierten Team zusammenzuarbeiten, um einen Beitrag zur Umgestaltung dieses rasch wachsenden, innovativen Teils des Energiesektors zu leisten."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein Unternehmen für Umweltdienstleistungen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert hat. Zefiro ist bestrebt, sich zu einem zentralen wirtschaftlichen Akteur im Bereich aktive Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dabei nutzt Zefiro seine jahrzehntelange betriebliche Expertise, um neue Werkzeuge für die Reinigung von Luft-, Boden- und Wasserquellen zu entwickeln, die unmittelbar durch Methanlecks beeinträchtigt werden. Das Unternehmen hat einen voll integrierten Bodenbetrieb errichtet, dessen Treiber eine innovative Monetarisierungs-Lösung für den aufstrebenden Markt der Methanminderung ist. Als Urheber hochwertiger US-amerikanischer Methan-Zertifikate will Zefiro langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen erzielen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "bestrebt", "glaubt", "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "schätzt", "antizipiert" und an Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden "kann", "wird", "sollte", "könnte" oder "dürfte", und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Aussagen über: die Absicht des Unternehmens, die Emissionen aus ausgedienten Öl- und Gasbohrungen zu reduzieren und Methangas zu eliminieren; die Partnerschaften des Unternehmens mit Betreibern der Branche, staatlichen Behörden und Bundesregierungen; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf kontinuierliche Umsatzsteigerungen und das EBITDA-Wachstum als Ergebnis dieser Partnerschaften; die Absichten des Unternehmens, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen; die erwarteten Bundesmittel für die Schließung aufgelassener Bohrlöcher, Sanierungs- und Wiederherstellungsaktivitäten; die Erwartungen des Unternehmens, ein wachsendes Umweltdienstleistungsunternehmen zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit zu bieten, sich der aktiven Nachhaltigkeitsbewegung anzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Renditen zu erwirtschaften; und andere Aussagen über das Geschäft des Unternehmens und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; und (v) andere Faktoren, die in ihrem Prospekt vom 8. April 2024 unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

