Schwalbach am Taunus (ots) -"Höchstleistung. Jeden Tag." ist das gemeinsame Motto von Gillette Venus und Malaika Mihambo. Die Olympionikin macht sich mit ihrem starken Partner an der Seite und voller Leidenschaft auf den Weg zur nächsten Goldmedaille. Besonders wichtig ist Malaika dabei, achtsam mit dem eigenen Körper umzugehen - trotz der hohen Erwartungen und des harten Trainings. Dazu gehört für sie auch eine Self-Care Einheit mit Gillette Venus. Der neue Comfortglide Sensitive Rasierer mit einem Hauch von Aloe Vera schützt und pflegt sogar besonders empfindliche Haut. Welcome to the Soft Side!Für Malaika Mihambo ist eine hautschonende Körperpflege ein echter Erfolgsfaktor: "In einer so körperbetonten Sportart wie der Leichtathletik ist es extrem wichtig, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Daraus entwickle ich die notwendige mentale Stärke - die Basis für Höchstleistungen", sagt die Weitsprung-Weltmeisterin. Der Spitzensport fordert viel von ihrem Körper und der Haut: "Das viele Training, die Sprünge in den groben Sand und das häufige Duschen beanspruchen meine Haut schon sehr." Harte Fakten, die eine sanfte Pflege erfordern - so wie Gillette Venus Sensitive sie bietet.Dream Team für individuelle SchönheitMalaika Mihambo und Gillette Venus sind auch jenseits des Sports ein gutes Team: Im Rahmen der "My Skin. My Way." Kampagne unterstützt Gillette Venus Frauen dabei, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und ihre einzigartige Schönheit zu feiern, fernab von gesellschaftlichen Normen und Tabus. Diese Botschaft liegt auch Malaika am Herzen: "Ich bin so froh, dass es heutzutage diverse Schönheitsideale und viel mehr Sichtbarkeit für Menschen abseits des Mainstreams gibt. Das ermutigt Frauen, sich selbst zu akzeptieren und stolz auf sich zu sein", sagt die Ausnahme-Athletin und ergänzt: "Es ist mir wichtig, mich für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Frauen sich unabhängig von ihrer Hautfarbe, Stereotypen und vermeintlichen Standards frei entfalten können. Über diese Werte fühle ich mich mit Gillette Venus verbunden."Höchstleistung für den HautschutzUm Frauen im Hinblick auf eine positive Körperwahrnehmung, Achtsamkeit und eine scho- nende Self-Care Routine zu unterstützen, hat Gillette Venus Produkte entwickelt, die auch den Anforderungen empfindlicher Haut gerecht werden. Die neue Sensitive Linie sorgt für maximalen Hautschutz bei einer gleichzeitig langanhaltenden Rasur ohne Hautirritationen.Diese Features machen den Gillette Venus Comfortglide Sensitive so soft:- Bewegliche, extra große 2-in-1 Gelkissen für müheloses und angenehmes Gleiten sogar ohne Rasierschaum oder -gel- Fünf Rasierklingen mit diamantharter Beschichtung, die perfekt über die Haut gleiten - Gleitstreifen mit einem Hauch von feuchtigkeitsspendender Aloe Vera- SkinCushionTM für noch mehr Schutz gegen Irritationen*- Langlebiges Metall-Handstück, das gut und sicher in der Hand liegt* verglichen mit der vorherigen Venus Gleitstreifen-TechnologieDie Gillette Venus Sensitive Linie im Überblick:Gillette Venus Comfortglide Sensitive Rasierer: UVP 11,99 EUR*Gillette Venus Comfortglide Sensitive 4er Klingenpack: UVP 16,99 EUR*Gillette Venus Comfortglide Sensitive 6er Klingenpack: UVP 23,99 EUR** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels