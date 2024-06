Das Bundesverkehrsministerium hat einen Medienbericht bestätigt, wonach im Sommer Ausschreibungen für ein deutschlandweites Lkw-Ladenetz raus gehen. Konkret sollen 350 Ladestandorte entstehen - 220 an bewirtschafteten und 130 an unbewirtschafteten Rastanlagen. Einem Bericht von "The Pionieer" zufolge sollen die 350 Ladeparks den erwarteten Bedarf an Lkw-Ladeinfrastruktur entlang der Autobahn im Jahr 2030 decken. Die Aufteilung, wonach knapp ein Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...