Corporate News 14.06.2024 Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") gibt bekannt, dass diese die von Dr. Ingo Mantzke in einer Corporate News vom 13.06. 2024 erhobenen Punkte gerne ergänzt und komplettiert: A) Herr Dr. Ingo Mantzke wurde vom Verwaltungsrat der Swiss Merchant Group AG zu keinem Zeitpunkt in irgendein Gremium eingewählt um formelle Funktionen als "Leiter eines Investitions-Ausschusses" wahrzunehmen B) Der Investitionsausschuss wird seit 17 Jahren vom Verwaltungsrat der Swiss Merchant Group AG wahrgenommen, ausgeübt und die Investitionen vom Management der Swiss Merchant Group AG exekutiert C) Herr Dr. Ingo Mantzke war in der Periode vom 2022-2024 an verschiedenen Projekten der SMG beisitzend involviert und hatte dort auf seinem Wunsch hin SMG Visitenkarten mit der Aufschrift "Leider des Investitionsausschusses" erhalten, ohne das es in der Periode bei Projekten zu einer Investitionsausschusssitzung oder einem Investitionsabschluss gekommen ist, welche auf das Zutun oder die Verbindung von Dr. Ingo Mantzke zurückzuführen war D) Dr. Ingo Mantzke wurde keine Entlastung für diese Periode erteilt E) Der regulierte Investor SMG, welcher hohen Corporate Governance Richtlinien untersteht, hat sich von Dr. Ingo Mantzke im Rahmen einer nichtöffentlichen Auflösung aus der Beziehung im Mai 2024 getrennt F) Dr. Ingo Mantzke hat zu keinem Zeitpunkt irgendeine wirtschaftliche Beziehungen oder Anteile am Mantzke Family Office in Kastanienbaum, Schweiz unterhalten G) Herr Dr. Ingo Mantzke wurde aus allen Management Präsentationen & Webauftritten bereits Ende Mai 2024 entfernt H) Der Verwaltungsrat der SMG würdigt die Beziehungen von Dr. Ingo Mantzke und wünscht diesem auch gesundheitlich weiterhin alles Gute Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine privat regulierte Investmentgesellschaft, welche Kapitalmarkttransaktionen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie eigene Zeichnungen & Underwritings bei Staats- und Unternehmensanleihen tätig, in diese investiert und de-investiert. Des Weiteren bietet die SMG verschiedene übergeordnete Dienstleistungen wie Arrangierungen von ECM / DCM Kapitalmarkttransaktionen mit SMGs aktuell aufgesetzten 142 Bank- und Wertpapierhandelsbank-Linien an, welche unter anderem auch das Arrangieren, Aufsetzen & Finanzierung von FINMA /FIDLEG regulierten Schweizer Mini Bonds (SMBs) von Schweizer Emittenten beinhaltet. SMG wurde vor 17 Jahren im Jahre 2007 in Zug in der Schweiz gegründet und ist seit 2022 in Kastanienbaum im Kanton Luzern domiziliert.

Kastanienbaum, den 14.06.2024 Axel S. Krüger Präsident des Verwaltungsrates Swiss Merchant Group AG

St Niklausenstrassse 59

CH-6047 Kastanienbaum

IR Kontakt:

Swiss Merchant Group AG

Michael Zuckerman

info@swissmerchantgroup.com

