Unterföhring (ots) -- Bahnbrechende Doku-Miniserie über die Geräusche in der Tierwelt, durch Einsatz neuester Technik entstanden- Doku-Legende David Attenborough auf ungewöhnlicher Reise- "Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough (https://www.sky.de/serien/die-geheime-welt-der-klaenge-mit-david-attenborough)" ab 21. Juli auf Sky Nature und auf Sky und WOW abrufbar13. Juni 2024 - Töne sind das Vokabular der Natur. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Leben der Tiere rund um den Globus - von der Geburt bis zum Überleben im Erwachsenenalter. In der bahnbrechenden Sky Original Doku-Serie "Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough" (https://www.sky.de/serien/die-geheime-welt-der-klaenge-mit-david-attenborough) erforscht David Attenborough die außergewöhnliche Art und Weise, wie Tiere Geräusche hören und produzieren und wie diese ihre Entscheidungen beeinflussen. Die dreiteilige Miniserie startet am 21. Juli auf Sky Nature, ist bei Sky in brillanter UHD HDR Qualität abrufbar und auch auf WOW verfügbar.Über "Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough":Die Serie nutzt modernste Audiotechnologie, um neue Perspektiven und Erkenntnisse über das Verhalten von Tieren zu gewinnen. Man ist hautnah dabei, wie Kaimanbabys aus dem Ei heraus miteinander kommunizieren, wie Löwen und Hyänen im Dunkeln mit Hilfe von Geräuschen kämpfen, wie ein seltsamer Fisch die Anwohner mit seinem unheimlichen Brummen verblüfft und wie einige Vögel die Kunst der Nachahmung mit bemerkenswerter Wirkung beherrschen.Gefilmt in 4K-Ultra-High-Definition, zeigt jede Folge detaillierte Geschichten von vielen Tieren, gefolgt von einem Blick hinter die Kulissen, der die faszinierenden Technologien offenbart, die für die Produktion verwendet wurden. Die neuesten hochempfindlichen Mikrofone und Aufnahmegeräte wurden verwendet, um Töne einzufangen, die für das menschliche Ohr oft unerreichbar sind. Zum ersten Mal wird in dieser Fernsehserie eines in den Mittelpunkt gerückt: der Ton.Mit Hilfe der neuesten Audiotechnologie können Tiere belauscht und Geschichten entdeckt werden, die bisher verborgen waren: Mikrofone, die so winzig sind, dass sie auf die Fingerspitze passen, und so präzise, dass sie das Schnattern einer Biene aufspüren können. Spezielle Kameras und Laservibrometer enthüllen geheime Botschaften, die sich normalerweise unserem Gehör entziehen."Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough" startet am 21. Juli um 21.10 Uhr auf Sky Nature. Auf Sky sind die drei Folgen auch in UHD HDR abrufbar. Bei WOW ist die Serie ebenfalls auf Abruf verfügbar.Material & Screener:Für Screener der drei Episoden und ausführliche Infos zu der verwendeten Technik und weiteren Informationen wie Interviews besuchen Sie bitte das Sky Media Village oder wenden Sie sich an die Sky Presseabteilung. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. 