Nio hat mit dem EL8 sein neues Flaggschiff-Modell für Europa vorgestellt und ihm - Batteriewechsel hin oder her - eine extra hohe DC-Ladeleistung spendiert. Der Launch erfolgt in einer für den chinesisch-europäischen E-Auto-Handel denkwürdigen Woche. Wir waren bei der Enthüllung des Luxus-Sechssitzers in Frankfurt dabei. Der EL8 führt nur in Deutschland wegen der Marken-Konkurrenz zu Audi ein "L" in seinem Namen. In anderen Ländern wird er als ES8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...