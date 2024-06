Las Vegas (ots/PRNewswire) -Wir stellen die neuen zertifizierten Bundles vor, die Lösungen für kleine bis mittelgroße Räume bieten.MAXHUB, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Display-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass sein XCore Kit Pro zusammen mit zwei UC-Geräten für Teams-Räume mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von MAXHUB für Innovation und Qualität bei der Entwicklung von Produkten, die Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit verbessern.Die Einführung des MAXHUB XCore Kit Pro, zusammen mit dem neu zertifizierten XT10-WS Kit, erweitert das MAXHUB Portfolio für Teams-Räume erheblich. Diese Erweiterung bietet jetzt außergewöhnliche Lösungen, die sowohl für kleine als auch für mittelgroße Räume geeignet sind.MAXHUB XCore Kit Pro für Konferenzräume aller GrößenDas MAXHUB XCore Kit Pro ist eine Videokonferenzlösung für Microsoft Teams-Räume, die für Konferenzräume jeder Größe konzipiert wurde. Dieses Teams-Räume-Kit verfügt über eine 11,6-Zoll-Touch-Konsole und eine Recheneinheit, die von einem Intel® Core i5 Prozessor der 12. Generation. Als Premium-Version bietet das MAXHUB XCore-Kit eine integrierte drahtlose Freigabe von Inhalten und kabelgebundene 4K-Freigabe, was ein umfassendes und benutzerfreundliches Videokonferenzerlebnis ermöglicht. Das MAXHUB XCore Kit Pro durchläuft derzeit eine Reihe von strengen Microsoft-Kompatibilitäts- und Zertifizierungsprozessen und soll im dritten Quartal zertifiziert werden.MAXHUB XT10-WS Kit für kleine Räume und FokusräumeDas kürzlich zertifizierte MAXHUB XT10-WS Kit baut auf der Basis des XCore Kits auf und enthält die überragende UC BM35 Freisprecheinrichtung und die UC W31 USB Kamera. Dieses Paket wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Audio- und Videoanforderungen der Benutzer gerecht zu werden, und bietet eine vielseitige und flüssige Zusammenarbeit, die für jeden kleinen Raum oder Fokusraum geeignet ist.MAXHUB Pivot für einfache Fernverwaltung von GerätenUm die Bereitstellung und Verwaltung für IT-Experten zu vereinfachen, kann auf jedes Gerät der MAXHUB XT-Serie für Teams-Räume über das MAXHUB Device Management Tool Pivot zugegriffen werden. Es ermöglicht die mühelose Überwachung, Steuerung und Fernaktualisierung aller Raumgeräte und optimiert so die Abläufe für mehr Effizienz.3 Jahre Garantie und lokaler Support für nahtlosen WorkflowDas MAXHUB-Produktportfolio, einschließlich der XT-Serie für Teams-Räume, wird mit einer 3-jährigen erweiterten Austauschgarantie und lokalem Support geliefert. Dies gewährleistet eine nahtlose Benutzererfahrung und einen ununterbrochenen Arbeitsablauf und berücksichtigt zugleich die erforderliche Kostenabwägung.Die Erweiterung der kosteneffizienten Lösung von MAXHUB für Teams-Räume bietet Kunden eine breitere Palette an vielseitigen Optionen, die auf ihre individuellen Anforderungen an Besprechungsräume zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet MAXHUB eine vielseitige Auswahl an Display-Optionen, die Verhältnisse von 21:9 bis 16:9 abdecken und in verschiedenen Größen erhältlich sind. Damit bietet MAXHUB eine elegante und kompakte Lösung, um BYOD-Räume in voll ausgestattete Teamräume zu verwandeln."Der Gewinn des Red Dot Award 2024 für unser XCore Kit Pro unterstreicht MAXHUBs beständiges Engagement für Innovation und Qualität", so Darren Lin, Vize-Generalmanager, MAXHUB Global Business. "Unser Ziel ist es, sinnvolle Verbindungen zu inspirieren und zu fördern. Unser exklusiver Status als Anbieter einer kompletten Palette von selbst entwickelten einheitlichen Kommunikationslösungen und interaktiven Display-Lösungen zeichnet uns aus. Mit zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung sowie einem starken Supply-Chain-Management bietet unsere MAXHUB XT-Serie den Kunden Optionen, die die Hürden für den Zugang zum Erlebnis von Microsoft Teams-Räumen deutlich senken."Entdecken Sie die neueste MAXHUB XT-Serie, die auf Microsoft Teams-Räume zugeschnitten ist und auf der InfoComm US (12.-14. Juni 2024, Las Vegas Convention Center) und der London Tech Week (10.-12. Juni 2024, Olympia, London) vorgestellt wird.Mit Blick auf das Jahr 2024 verspricht die Roadmap von MAXHUB ein noch breiteres Spektrum an Produktformaten, um den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Weitere Informationen zu MAXHUB Produkte für Microsoft Teams-Räume finden Sie hier: https://www.maxhub.com/en/xt-series/ .Informationen zu MAXHUBMAXHUB ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen. MAXHUB schafft ein technologisches Zentrum, in dem Inspiration die Freiheit hat, sich zu sinnvollen Verbindungen zu entwickeln. MAXHUB bietet integrierte Lösungen der nächsten Generation für die Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit von Menschen. MAXHUB, where inspiration moves ahead. Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.maxhub.com.