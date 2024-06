Berlin - Kurz vor der Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz beklagt SPD-Außenpolitiker Michael Roth, dass Deutschland kein klares Ziel bei der Unterstützung der Ukraine habe. Man dürfe nicht nur einfach Frieden sagen, sondern müsse "auch mal erklären, um welchen Frieden es geht", sagte er in einem Podcast des Nachrichtenportals T-Online.Roth weiter: "Für mich heißt das nicht, dass die Ukraine in Russland einfällt, sondern dass die Ukraine ein demokratisches, freies und souveränes Land bleibt." Am Ende könne es keinen Frieden geben, wenn Putin einfach so weitermachen könne.In Bezug auf die Unterstützung der Ukraine bemängelt er, dass andere europäische Länder wie Spanien, Italien, Frankreich oder Polen "beschämend wenig" leisteten. Diese Zögerlichkeit des Westens werde auch in Moskau registriert: "Putin riecht unseren Schweiß. Und das ist nicht der Schweiß der Tüchtigen, der Schweiß derjenigen, die sich richtig anstrengen, sondern es ist der Schweiß der Angst", so Roth.