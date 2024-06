News von Trading-Treff.de Raten Sie, was die Märkte in KW24 gemacht haben. Richtig… wie üblich sind sie weiter gestiegen. Wie könnte es anders sein ;-). Die Nasdaq100 steigt um 3.47% und zieht auch den S&P500 mit nach oben, um 1.58%. Stark! Mein Depot verliert sogar leicht mit insgesamt -2.238,68 EUR. Verlust von -2.238,68 EUR im Portfolio Die Marktampel bleibt gelb, gibt in einzelnen Kriterien allerdings auch leicht nach. Alle Details wie jede Woche ...

