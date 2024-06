Wochenausblick - Konjunktur im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche lautet die Devise volle Konzentration auf die makroökonomischen Daten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet wie in den vergangenen Wochen auch etwas verhalten. Lediglich das US-amerikanisches Bauunternehmen Lennar vermeldet Zahlen für das erste Quartal. Konjunktureller Natur stehen keine relevanten Ereignisse an.









Dienstag:



Am Dienstag veröffentlicht der französische Baukonzern Vinci S.A. den Verlauf der Geschäftsaktivität. Im Hinblick auf wichtige konjunkturelle Berichte und Daten richtet sich am Dienstag der Blick auf die USA. Dort erscheinen die Daten der Industrieproduktion sowie die Kapazitätsauslastung für den Mai. Die Kapazitätsauslastung beschreibt den Grad der Produktionsauslastung im produzierenden Gewerbe.













Mittwoch:



Zur Wochenmitte veröffentlicht Großbritannien die Verbraucherpreise sowie die Einzelhandelspreise für den Monat Mai. Einen Blick in die Bücher gewähren uns am Mittwoch keine Unternehmen.



Donnerstag:



Nachdem am Mittwoch die Verbraucherdaten aus Großbritannien erschienen sind, schließt der Donnerstag mit den Erzeugerpreisen aus Deutschland für den Monat Mai an. Die Erzeugerpreise geben Auskunft über die durchschnittliche Preisentwicklung von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen. In den USA werden erscheinen darüber hinaus die Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese Daten sind insbesondere für die US-Notenbank Federal Reserve im Hinblick auf die Konjunktur von Bedeutung. Darüber hinaus veröffentlicht die Federal Reserve am Abend ihre Bilanz. Aber der Donnerstag gewährt uns mit Carnival, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt, einen Blick in die Zahlen.











Freitag:



Auch der Freitag ist ganz im Sinne der Konjunktur. Der Freitag eröffnet mit den japanischen Verbraucherpreisen in den frühen Morgenstunden. Anschließend richtet sich der Fokus auf den europäischen Raum. In Frankreich, Deutschland, Großbritannien sowie der Eurozone erscheint der Einkaufsmanagerindex sowohl für den Dienstleistungssektor als auch dem verarbeitenden Gewerbe. Aber auch in den USA wird der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex gibt einen allgemeinen Überblick über die konjunkturelle Lage in der Industrie des jeweiligen Landes.











