SanLucar hat den German Brand Award 2024 als Excellent Brand in der Kategorie "Fast Moving Consumer Goods" und eine besondere Erwähnung in der Kategorie "Brand Innovation of the Year" gewonnen. Diese angesehene Auszeichnung würdigt Professionalität und Kreativität in der Markenführung. Bildquelle © SanLucar Am 13. Juni wurde der...

Den vollständigen Artikel lesen ...