Der Zentralverband Gartenbau (ZVG) stellt sich hinter die Forderungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) nach einer Bildungsoffensive in Deutschland. Anlässlich der gemeinsamen Bildungskonferenz von BDA und DGB am 11. Juni 2024 in Berlin benennen diese Bildungsqualität und Chancengleichheit als oberste Ziele. Zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...