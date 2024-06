FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Korrektur zurück auf 18 000 Punkte startet der Dax am Montag offenbar einen Erholungsversuch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 18 062 Punkte. Am Freitag war er mit 17 951 Punkten zeitweise sogar fast an seine 100-Tage-Linie zurückgekehrt und hatte in zwei Tagen so bis zu knapp 3,7 Prozent verloren. Er bestätigte damit klar den Bruch seines zuvor seit Oktober 2023 gültigen Aufwärtstrends.

Ermutigt werden Schnäppchenjäger nun vor allem von Kursgewinnen in US-Technologiewerten nach dem europäischen Handelsende. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte letztlich gar eine Fortsetzung seiner Rekordrally.

In Europa sieht die Lage nach Einschätzung von JPMorgan etwas anders aus. Die Marktstrategen der US-Großbank glauben, dass der im zweiten Quartal begonnene Favoritenwechsel zugunsten defensiver Werte in Europa bis ins zweite Halbjahr fortsetzen wird. Hoch bewertete Zyklikerbranchen wie Autos, Chemie, Tourismus und Bau hätten einen schweren Stand, so Experte Mislav Matejka.

Die Stärke des Healthcare-Bereichs stehe jetzt auf breiteren Füßen, und sei nicht mehr alleine der Rally von Novo Nordisk zu verdanken. Skeptisch ist Matejka auch für Banken, die ihre Korrektur vom Hoch seit 2015 ausweiten dürften./ag/zb