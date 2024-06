Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Cicor ändert die Rechnungslegungsmethode für die Bilanzierung von Goodwill



Medienmitteilung Bronschhofen, 17. Juni 2024 - Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange: CICN) ändert die die Rechnungslegungsmethode für die Bilanzierung von Goodwill in der konsolidierten Jahresrechnung. In den letzten Jahren ist es für Unternehmen, die nach Swiss GAAP FER bilanzieren, üblich geworden, den Goodwill mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Aus diesem Grund und um die Vergleichbarkeit mit anderen börsenkotierten Unternehmen zu erleichtern, hat der Verwaltungsrat von Cicor Technologies Ltd. (Cicor) beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2024 der Goodwill aus Akquisitionen zum Zeitpunkt der Akquisition direkt mit dem Eigenkapital verrechnet wird, wobei die in Swiss GAAP FER 30 "Konsolidierte Jahresrechnung" vorgesehene Wahlmöglichkeit zur Anwendung kommt. Dies ist die Konsequenz der erfolgreichen Umsetzung von Cicors Wachstumsstrategie durch Akquisitionen. Die Auswirkungen der theoretischen Aktivierung und Abschreibung, einschliesslich allfälliger Wertminderungen, die sich aus der Beurteilung der Werthaltigkeit ergeben, werden im Anhang der konsolidierten Jahresrechnung offengelegt. Zuvor wurde der Goodwill aktiviert und über seine geschätzte Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Da es sich hierbei um eine Änderung der Bilanzierungsmethode handelt, werden frühere Perioden entsprechend angepasst. Cicor hat bisher die alternativen Leistungskennzahlen "Core EBIT", "Core Gewinn" und "Core Gewinn pro Aktie" ausgewiesen. Dabei wurde die Abschreibung von Goodwill und anderen immateriellen Vermögenswerten, die im Rahmen einer Akquisition aktiviert wurde, nicht berücksichtigt. Die Core-Ergebnisse werden künftig nicht mehr ausgewiesen. Diese Änderungen in der Finanzberichterstattung werden die Kommunikation mit den Stakeholdern vereinfachen. Sie werden erstmals im Halbjahresbericht 2024, der am 24. Juli 2024 veröffentlicht wird, angewendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Änderungen, die sich aus der Anwendung der neuen Rechnungslegungsgrundsätze für den Goodwill im Jahresabschluss für die ersten sechs und die vollen zwölf Monate 2023 ergeben: Kontakt

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .



