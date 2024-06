EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation

Pressemitteilung SINGULUS TECHNOLOGIES erweitert Solarportfolio: Umfassende Produktionslösungen von der Zelle bis zur Modullinie für HJT und TOPCon Joint Venture mit führendem PV-Equipment-Hersteller JINCHEN

Neues Unternehmen SINGULUS SOLAR GmbH gegründet

Strategische Partnerschaft liefert zuverlässige Produktionslinien für PV-Zellen und -Module und bietet Einzelgeräte und Turn-Key-Lösungen für den globalen Markt

Technik- und Servicezentren in Europa und den USA sichern kurze Reaktionszeiten und lokales Know-how, unterstützt durch die Hauptgeschäftsstellen und Teams beider Unternehmen Kahl am Main, Deutschland, 17. Juni 2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES, ein führender Anbieter innovativer Produktionsanlagen in Deutschland, und JINCHEN, ein namhaftes Unternehmen aus China, haben ihre Kräfte gebündelt, um gemeinsam die globale Energiewende zu unterstützen. Durch das neu gegründete Joint Venture SINGULUS SOLAR GmbH, Deutschland, werden zuverlässige und kosteneffiziente Produktionslösungen für die Photovoltaik-Industrie angeboten. Die Partnerschaft vereint die komplementären Stärken beider Unternehmen, indem sie Produktionsanlagen für Solarmodule von JINCHEN und die Produktionsanlagen für Hochleistungs-Solarzellen von SINGULUS TECHNOLOGIES kombinieren. Das Ergebnis ist ein breites Portfolio innovativer Lösungen für TOPCon- und HJT-Zelltechnologien. JINCHEN verfügt über umfassende Kompetenzen in der Herstellung von PV-Anlagen und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit über 500 GW installierter Produktionsleistung verweisen. SINGULUS TECHNOLOGIES bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im innovativen, hochwertigen Engineering und Anlagenbau ein und verfügt über umfassendes Know-how in der Solarbranche. Beide Unternehmen nutzen gut etablierte Netzwerke innerhalb der internationalen Solarindustrie und enge Beziehungen zu führenden Forschungseinrichtungen. Dr. Stefan Rinck, Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, erklärt: "Mit dem Joint Venture setzen wir neue Maßstäbe in der Photovoltaik-Industrie. Durch die enge Zusammenarbeit mit JINCHEN kombinieren wir unsere technologischen Stärken und unser Know-how, um die steigende Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen PV-Prozess- und Anlagenlösungen weltweit zu bedienen." Li Yisheng, Chairman der JINCHEN Corp., ergänzt: "Die Partnerschaft mit SINGULUS TECHNOLOGIES eröffnet uns neue Möglichkeiten. Dank der komplementären Portfolios können wir unseren Kunden modernste Technologien anbieten und diese mit einem globalen Expertenteam in ihre Produktionsstätten integrieren. Unsere strategisch platzierten Produktionsstandorte gewährleisten schnelle Lieferzeiten und kosteneffiziente Lösungen. Die ersten Projekte sind bereits in der Umsetzung und wir freuen uns auf weitere spannende Herausforderungen." Treffen Sie die Experten der beiden Unternehmen vom 19. bis 21. Juni 2024 auf der Intersolar Europe 2024, Messe München | Halle A2 | Stand A2.340. YINGKOU JINCHEN MACHINERY Co, Ltd. JINCHEN ist ein nationales High-Tech-Unternehmen in China und einer der weltweit führenden Hersteller von hocheffizienten Solarzellen und -modulen. Die Produkte des Unternehmens finden breite Anwendung in den Bereichen neue Energien und neue Materialien und bieten Kunden weltweit intelligente industrielle Fertigungslösungen. JINCHEN ist bekannt für seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, modernste Technologien in der Solarindustrie voranzutreiben, was zu über 500 GW installierter Leistung geführt hat. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO 2 -Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 www.singulus.de Kontakt: Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 Maren Schuster, Investor Relations: Tel.: +49 (0) 16096090279



