FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen des islamischen Opferfests (Hari Raya Haji) ruht der Aktienhandel in Singapur.

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Sie stellte dem Banksystem 182 Milliarden Yuan - umgerechnet 23,4 Milliarden Euro - über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung. Sie stellte außerdem 4 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem gleichbleibenden Zinssatz von 1,8 Prozent zur Verfügung. Die unveränderten Zinsen signalisieren, dass die Loan Prime Rate (LPR), einer der Leitzinsen, am Donnerstag ebenfalls stabil bleiben könnte.

Die Einzelhandelsausgaben, ein zentrales Maß für die Konsumausgaben, kletterten unterdessen im Mai um 3,7 Prozent nach 2,3 Prozent im April. Ökonomen hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen legten im Zeitraum von Januar bis Mai um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. In den ersten vier Monaten waren sie um 4,2 Prozent gestiegen. Das hatten Ökonomen auch für den Zeitraum bis Mai erwartet. Der anhaltend schwache Immobilienmarkt lastete auf den Investitionen. Die chinesische Industrieproduktion weitete sich unterdessen im Mai um 5,6 Prozent aus nach einem Plus von 6,7 Prozent im April. Die befragten Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 5,9 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -10,5 zuvor: -15,6

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.437,50 0% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.705,25 +0,1% Nikkei-225 38.065,23 -1,9% Hang-Seng-Index 17.981,60 +0,2% Kospi 2.744,74 -0,5% Shanghai-Composite 3.015,74 -0,6% S&P/ASX 200 7.714,10 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Ausreißer nach unten ist Tokio, wo die Tendenz sehr schwach ist. Etwas Gegenwind kommt vom Yen, der im Vergleich zur gleichen Zeit am Freitag merklich aufgewertet hat. Marktteilnehmer sprechen von Unsicherheit über den weiteren Kurs der japanischen Notenbank. Diese hatte am Freitag die Zinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen und angekündigt, den Kauf von Staatsanleihen demnächst reduzieren zu wollen, ohne sich aber konkreter zum Volumen zu äußern. Insgesamt war das als eher taubenhaftes Signal aufgefasst worden, worauf der Yen nachgab. In Sydney sorgt die am Dienstag anstehende Zinsentscheidung der australischen Notenbank für Zurückhaltung. Allgemein wird erwartet, dass sie die Leitzinsen stabil halten wird. Für die chinesichen Börsen kommt kein Impuls von der Notenbank. Sie hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Neue Konjunkturdaten aus China sorgen ebenso für keinen merklichen Impuls. Die Industrieproduktion im Mai und die Anlageinvestitionen von Januar bis Mai zeigen zwar Wachstum, allerdings jeweils etwas unter den Prognosen von Ökonomen. Am Immobilienmarkt sind die Eigenheimpreise im Mai im Vergleich zum Vorjahr in 67 von 70 Großstädten gesunken. Gut läuft es aber beim Konsum. Die Einzelhandelsausgaben, ein zentrales Maß für die Konsumausgaben, kletterten im Mai um 3,7 Prozent nach 2,3 Prozent im April, und stärker als mit 3,3 Prozent erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.589,16 -0,1% -57,94 +2,4% S&P-500 5.431,60 -0,0% -2,14 +13,9% Nasdaq-Comp. 17.688,88 +0,1% 21,32 +17,8% Nasdaq-100 19.659,80 +0,4% 82,88 +16,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 829 Mio 833 Mio Gewinner 755 1.018 Verlierer 2.057 1.778 unverändert 69 87

Kaum verändert - Zwar erhielt die Zinssenkungsfantasie mit gesunkenen Importpreisen neue Nahrung, durch wurde das Thema zumindest am Aktienmarkt als zunächst hinreichend eingepreist bezeichnet. Zugleich dürfte die Schwäche der europäischen Börsen etwas bremsend gewirkt haben. Adobe schnellten um 14,5 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen hatte nicht nur die Markterwartungen übertroffen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben. Bei Boeing (-1,9%) wollen die Probleme nicht enden. Der Flugzeughersteller untersucht ein Qualitätsproblem mit seinen noch nicht ausgelieferten 787 Dreamliner-Flugzeugen. Nach dem kräftigen Plus des Vortages verloren Tesla 2,4 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautopioniers haben sowohl dem umstrittenen milliardenschweren Gehaltspaket für Elon Musk wie auch dem Plan zugestimmt, den Firmensitz nach Texas zu verlegen. Musk hatte das aber bereits zuvor mitgeteilt. Um 17,1 Prozent brachen RH ein nach einem unerwartet hohen Verlust und einer enttäuschenden Umsatzprognose der Möbelkette.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,70 -0,1 4,70 27,6 5 Jahre 4,23 -1,3 4,24 23,2 7 Jahre 4,21 -2,5 4,23 24,0 10 Jahre 4,21 -3,4 4,24 33,0 30 Jahre 4,34 -5,2 4,40 37,4

Die Renditen fielen weiter - die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte den tiefsten Stand seit Ende März. Nach günstigen Preisdaten der Vortage drückten ebenfalls günstig ausgefallene Importpreisen weiter. Manche Teilnehmer sprachen dazu von Anleihekäufen, weil Anleger die vermeintliche Sicherheit von US-Staatsanleihen gesucht hätten - unter anderem mit Blick auf die neuen politischen Unsicherheiten in Europa nach der Europawahl.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:04 % YTD EUR/USD 1,0703 -0,0% 1,0705 1,0712 -3,1% EUR/JPY 168,60 +0,1% 168,44 169,23 +8,3% EUR/GBP 0,8441 +0,0% 0,8439 0,8417 -2,7% GBP/USD 1,2681 -0,0% 1,2685 1,2724 -0,4% USD/JPY 157,51 +0,1% 157,34 157,97 +11,8% USD/KRW 1.379,12 -0,3% 1.383,21 1.381,98 +6,3% USD/CNY 7,1088 -0,0% 7,1103 7,1115 +0,1% USD/CNH 7,2693 -0,0% 7,2718 7,2730 +2,0% USD/HKD 7,8104 -0,0% 7,8119 7,8106 +0,0% AUD/USD 0,6601 -0,2% 0,6616 0,6614 -3,1% NZD/USD 0,6122 -0,3% 0,6139 0,6137 -3,1% Bitcoin BTC/USD 66.418,33 -0,1% 66.475,70 66.962,16 +52,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Dollar machte sich ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bemerkbar, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Der Greenback habe von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten profitiert, so Marktteilnehmer unter Verweis auf den drohenden Handelsstreit mit China und die politische Unsicherheit in Europa.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,14 78,45 -0,4% -0,31 +7,7% Brent/ICE 82,33 82,62 -0,4% -0,29 +8,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bewegten sich im US-Handel kaum.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.321,21 2.332,68 -0,5% -11,48 +12,6% Silber (Spot) 29,15 29,56 -1,4% -0,41 +22,6% Platin (Spot) 954,36 960,73 -0,7% -6,37 -3,8% Kupfer-Future 4,43 4,50 -1,5% -0,07 +12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold war ähnlich wie US-Anleihen oder der Dollar mit geopolitischen Unwägbarkeiten als sicherer Hafen gesucht - aber auch gestützt von der Zinssenkungsfantasie in den USA und damit weiter sinkenden Marktzinsen. Der Goldpreis zog um 1,3 Prozent an.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

USA - Geldpolitik

Die US-Notenbank wird mit Zinssenkungen nach Ansicht des Präsidenten der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, voraussichtlich bis Dezember warten. Das sei eine "vernünftige Annahme", sagte er und weiter: "Es wird auf die Wirtschaftsdaten ankommen".

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA sank in der zurückliegenden Woche um 4 auf 488 - es wat der dritte Rückgang in Folge. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Zahl um 64.

META

Der Facebook-Konzern nimmt erst einmal Abstand von seinen Plänen, Beiträge von Nutzern in Europa zum Training seiner KI-Modelle zu verwenden.

