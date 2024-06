Bad Nenndorf (ots) -Die Initiatoren der Schwimmabzeichentage 2024 zogen am Sonntag nach Abschluss der Veranstaltungsreihe vom 9. bis 16. Juni eine positive Zwischenbilanz. In hunderten teilnehmenden Schwimmbädern zählten die Prüfer zusammengenommen mindestens 4.215 Seepferdchen- und 12.218 Schwimmabzeichen (5.576 Bronze, 3.990 Silber, 2.652 Gold). Allein das entspricht einer Steigerung von 24 Prozent gegenüber dem ersten bundesweiten Schwimmabzeichentag im vergangenen Jahr. "Das ist ein schönes Ergebnis. Mit etwas sommerlichem Wetter wäre es sicher noch besser ausgefallen", sagte die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. "Wichtiger aber ist, dass sich viele Menschen mit dem Thema Sicherheit beim Schwimmen beschäftigten und selbst ausprobierten, wie fit sie im Wasser sind."Das tatsächliche Ergebnis wird noch höher ausfallen, denn den Veranstaltern liegen noch nicht alle Zahlen vor. Allein die DLRG zählte im Verlauf des Sonntagabends noch weitere rund 600 Seepferdchen- und 1.600 Schwimmabzeichen. "Die Schwimmabzeichentage luden dazu ein, die eigenen Fähigkeiten beim Schwimmen zu überprüfen, sich über die Schwimmausbildung und das sichere Schwimmen zu informieren sowie unkompliziert ein Abzeichen zu absolvieren", erklärte der Vorsitzende des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS), Helmut Stöhr, stellvertretend für alle beteiligten Mitgliedsverbände.Wer ein Schwimmabzeichen abgelegt hat, ist für die Badesaison gut gewappnet. Wer hingegen die Anforderungen nicht erfüllte, weiß jetzt, dass er oder sie im Wasser noch vorsichtiger sein sollte. Für Kinder, die das Seepferdchen-Abzeichen geschafft haben, war der Tag ein erfolgreicher Einstieg ins Schwimmen lernen, an den jetzt direkt angeknüpft werden sollte. Für viele weitere Kinder bildeten die Schwimmabzeichentage den erfolgreichen Abschluss ihrer zurückliegenden Schwimmausbildung.Die lokalen Vereine und Akteure der Mitgliedsverbände des BFS gestalteten die Schwimmabzeichentage 2024: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Wasserwacht, Deutscher Schwimm-Verband (DSV) und Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).Weiteres Bildmaterial zur freien Verwendung für die Berichterstattung gibt es im DLRG Medienportal (https://eyebase.bgst.dlrg.de/view/pinI3KqIZeW).Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/5802661