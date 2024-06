Fellbach (ots) -Lucky Lou, eine Marke der Pets Nature GmbH hat den German Brand Award 2024 in der Kategorie "Excellent Brands" und "Newcomer Brand oft he Year" erhalten. Die Auszeichnung würdigt die cross-medialen 360°-Kommunikation der Marke sowie die hohe Glaubwürdigkeit und Differenzierung im Markt.Lucky Lou schafft eine emotionale Nähe, der man sich als Katzenliebhaber:in nur schwer entziehen kann"Lucky Lou beeindruckt mit einem revolutionären Futterkonzept, das auf der natürlichen Ernährung jagender Katzen basiert und sich durch eine unvergleichliche Qualität auszeichnet. Durch die freche, moderne und sympathische Markenpersönlichkeit, gepaart mit einem auffälligen Design, hebt sich Lucky Lou deutlich vom Wettbewerb ab. Die Marke überzeugt durch eine hohe Glaubwürdigkeit und Differenzierung im Markt und schafft es, die Aufmerksamkeit der Katzenliebhaber auf sich zu ziehen. Mit diesem durchdachten und eigenständigen Ansatz hat Lucky Lou nicht nur die Herzen der Tierfreunde erobert, sondern sich auch als ernstzunehmender Akteur in der Branche etabliert", begründet die Jury ihre Entscheidung.Hohe Aufmerksamkeit und Wiedererkennbarkeit"Die Premium-Katzenfuttermarke Lucky Lou überzeugt mit einem fröhlich-bunten Markenauftritt, der vor allem durch den illustrierten schwarzen Kater als Kommunikator und Key-Visual eine hohe Aufmerksamkeit und Wiedererkennbarkeit besitzt. Eine originelle Idee ist die Darstellung des Katers in Anlehnung an den berühmten vitruvianischen Menschen von Leonardo Da Vinci, um die Inhaltsstoffe des Futters zu erläutern. Wie der Kater nicht nur auf der Packung, sondern auch in der cross-medialen 360°-Kommunikation eingesetzt wird, trifft die Zielgruppe mitten ins Herz und schafft eine emotionale Nähe, der man sich als Katzenliebhaber:in nur schwer entziehen kann. Sympathisch, frech und unwiderstehlich", führt die Jury die in Ihrer zweiten Begründung fort.Daniel Stuckert, Head of Marketing bei Pets Nature: "Die strategische Ausrichtung der Marke Lucky Lou über die letzten 3 Jahre spiegelt unseren Anspruch wider, Trends in der Heimtierbranche mitzugestalten. Mit der Ausrichtung haben wir Lucky Lou zu einer emotionalen Premium Futter-Marke entwickelt, die sich durch eine hohe Glaubwürdigkeit im Markt differenziert. Lucky Lou ist dadurch zu einem wichtigen Erfolgsfaktor des Unternehmens geworden."Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in DeutschlandDer German Brand Award wird jährlich von der Stiftung German Brand Institute ausgelobt und ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher. Die Stiftung German Brand Institute wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK-Markenberatung ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.Pressekontakt:Pets Nature GmbHDaniel StuckertPorschestraße 9D- 70736 FellbachMail: petsnature@petsnature.deOriginal-Content von: Pets Nature GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099203/100920603