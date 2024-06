München (ots) -- Der Ecore One ist ein holistisches Energiemanagement-System für autarke, CO2-neutrale Strom- und Wärmeversorgung von Gebäuden- Er bietet Versorgungssicherheit, Resilienz, Energieautarkie und CO2-Neutralität für Kommunen, Betriebe und Privathaushalte- Weltpremiere des German Innovation Award und Red Dot Award-prämierten Ecore One ist am Infener Stand 430 in Halle B2Der Ecore One von Infener - Vorreiter in der Produktion von dezentralen und nachhaltigen Wasserstofflösungen - und ostermeier H2ydrogen Solutions (OHS) - Anbieter von Lösungen für lokale Energieautonomie - wird auf der diesjährigen ees Europe vom 19. bis 21. Juni 2024 in Halle B2 Stand 430 der Messe München weltweit erstmals live vorgestellt. Hier fällt auch der Startschuss für die Serienproduktion. Die ees ist Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme und Teil der "The smarter E Europe".Der Ecore One, ist ein weltweit einzigartiges Energiemanagement-System für Versorgungssicherheit, Resilienz und Energieautarkie. Die kompakte All-in-One Solution ermöglicht die autarke Strom- und Wärmeversorgung und arbeitet durch seine mit erneuerbaren Energien gespeiste Wasserstoffbatterie netzdienlich. Der Ecore One kann Gebäude ab. 400 bis 1.500 m² Fläche dezentral mit Energie versorgen und dabei helfen, Netzengpässe und Netzkosten zu reduzieren. Er stellt somit eine ideale Lösung für die nachhaltige Energieversorgung von Betrieben, Privathaushalten oder auch Kommunen dar.Die Plug & Play Komplettlösung stellt Energie CO2-neutral zur Verfügung und unterstützt Kommunen und Unternehmen bei der erfolgreichen Erfüllung von ESG-Kriterien. Die Wasserstoffbatterie, bestehend aus einem Elektrolyseur, einem Wasserstoffdruckspeicher und einer Brennstoffzelle, dient als Langzeitspeicher. Die bei der Elektrolyse und dem Betrieb der Brennstoffzelle anfallende Abwärme werden gezielt genutzt und mithilfe der Wärmepumpe weiter optimiert. Der holistische Ansatz sorgt für einen außerordentlich hohen Gesamtwirkungsgrad.Sollten Sie vorab einen Gesprächstermin für die Messe vereinbaren wollen, melden Sie sich gerne unter: f.grammes@infener.comWeitere Informationen finden Sie unter www.infener.com/de/pages/ecore-one und www.ohs.energyÜber InfenerInfener ist eine 2023 gegründete AG mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland. Als Pionier in der Bereitstellung von dezentralen und nachhaltigen Wasserstofflösungen fokussiert Infener das Wachstum einer grünen, dezentralen und zirkulären Wasserstoffwirtschaft. Infeners Lösungen dekarbonisieren kommunale Industrie- und Verkehrssektoren mit dem Ziel einer klimaneutralen und wirtschaftlichen Energieversorgung. Infener entwickelt dafür grüne Wasserstoff-Hubs, integrierte Systemlösungen und innovative Produkte, wie den kürzlich mit dem Red Dot Design Award und dem German Innovation Award ausgezeichneten Ecore One, die von erneuerbaren Energien angetrieben werden. Zentral bei Infener ist der ganzheitliche Ansatz bzw. das Ziel einer Wasserstoffkreislaufwirtschaft.Pressekontakt:Franziska GrammesHead of Public RelationsMobile: +49 151 160 528 28E-Mail: f.grammes@infener.comOriginal-Content von: INFENER AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173903/5802719