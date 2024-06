Die Wall Street läßt sich bislang - anders als die Aktienmärkte in Europa - nicht beeindrucken von den Turbulenzen um Frankreich. Aber die große Frage ist: bleibt das so? Denn wenn die Aktienmärkte in Europa wie in der Vorwoche weiter nach unten rutschen sollten und der Euro weiter abverkauft wird, dürfte die Wall Street dies ...

