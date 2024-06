Bern - Die Nationalstrassen in der Schweiz müssen immer mehr Verkehr bewältigen. 48'807 Staustunden wurden im vergangenen Jahr gezählt. Das waren 22,4 Prozent mehr als 2022 und damit so viele wie noch nie. Autobahnen, Autostrassen und Nationalstrassen dritter Klasse machen nur knapp 3 Prozent des gesamten Strassennetzes aus, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag schrieb. Sie wickelten aber gut 45 Prozent aller gefahrenen Fahrzeugkilometer ...

