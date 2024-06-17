FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.06.2024 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS GLOBAL ENERGY SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)
- DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 825 (900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HSBC PRICE TARGET TO 825 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WISE PRICE TARGET TO 850 (950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (61) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 160 (255) PENCE - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 158 (172) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2790 (2780) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS PENNON GROUP TARGET TO 770 (820) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1270 (1260) P - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY'
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