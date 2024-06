EQS-Media / 17.06.2024 / 11:30 CET/CEST

SCHLETTER FÜR NACHHALTIGKEIT AUSGEZEICHNET Kirchdorf/Haag,17. Juni 2024. Die Schletter Group ist bei ihrer ersten Nachhaltigkeitsbewertung durch die international anerkannte Rating-Agentur Ecovadis mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet worden. Damit gehört der Solar-Montagehersteller zu den besten 35 Prozent der in den vergangenen zwölf Monaten geprüften Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie. "Das Nachhaltigkeitsrating in Bronze zeigt, dass unser eingeschlagener Weg Früchte trägt und wir uns den unternehmerischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen der heutigen Zeit konsequent stellen", betont Schletter-CEO Florian Roos. "Wir sehen die Auszeichnung als Anerkennung, zugleich aber auch als Ansporn, uns kontinuierlich zu verbessern und unserer Verantwortung gerecht zu werden. Daher werden wir uns auch weiterhin ambitionierte Nachhaltigkeitsziele setzen, an denen wir uns messen lassen." Die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Schletter Group wurden anhand von 21 Kriterien in den Kategorien Umwelt, Ethik, Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung beurteilt. Der Bewertungskatalog der weltweit in mehr als 200 Branchen tätigen Rating-Agentur Ecovadis basiert dabei auf international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards, zu denen unter anderem der UN Global Compact und die Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) zählen. Besonders in den Kategorien Umweltschutz sowie Arbeitsbedingungen und Menschenrechte konnte die Schletter Group mit überdurchschnittlichen Werten punkten. "Dass wir als metallverarbeitendes Unternehmen ein sehr gutes Umwelt-Rating erzielt haben, freut uns besonders", betonte Roos. Dort gelten strenge Anforderungen, u.a. für Ressourcenverwendung und Emissionen. "Die Einstufung von Ecovadis macht unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten nicht nur für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten transparenter. Sie dient uns auch als Instrument, um unsere selbstgesteckten Strategien und Maßnahmen gezielt auf ihre Wirksamkeit zu prüfen." Erst vor kurzem hatte die Schletter Group in ihrem erstmals veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 verschiedene Maßnahmen aufgelistet, mit denen der eigene CO2-Fußabdruck in den kommenden Jahren weiter verringert werden soll. So sollen bis Ende 2024 Schletter-Produkte zu mehr als 95 Prozent aus wiederverwertbaren Materialien bestehen. Bis Ende 2025 strebt das Unternehmen an, auch bei den Rohstoffen für seine Produkte, d.h. Stahl, Aluminium und Kunststoff, einen Recyclinganteil von mindestens 50 Prozent zu erreichen. Zudem soll bis Ende 2028 die Stromversorgung für alle hauseigenen Verwaltungsarbeitsplätze vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden. Das Thema Nachhaltigkeit steht auch im Zentrum des Schletter-Auftritts auf der weltweit wichtigsten Branchenmesse Intersolar, die am 19. Juni in München beginnt. ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com



