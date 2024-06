Bergkamen (ots) -Übersättigte Märkte und intensiver Wettbewerb: Viele Unternehmen leisten intern herausragende Arbeit, haben jedoch Schwierigkeiten, ihre Expertise nach außen zu tragen - Das führt zu einem Mangel an Vertrauen seitens potenzieller Kunden und Bewerber. Um das Problem zu lösen, müssen sie aktiv an ihrer Außenwahrnehmung arbeiten, weiß Salih Kaan Sayar, der Gründer der Purple Wings GmbH. Sie haben sich auf die Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter spezialisiert und setzen dabei auf moderne Marketing-Methoden, um eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und die Sichtbarkeit zu steigern. Wie aber gelingt das im Detail?Trotz ihrer herausragenden Arbeit stehen viele Unternehmer vor einem akuten Problem: Auf ihrem Gebiet sind sie echte Experten - möglicherweise sogar die Besten ihrer Branche. Dennoch müssen sie täglich mühsame Überzeugungsarbeit leisten, um andere Menschen für sich zu begeistern. Während ihr Expertenstatus für sie offensichtlich ist, bleibt er für Außenstehende oft verborgen - ein echter Wettbewerbsnachteil, da sowohl potenzielle Kunden als auch mögliche Bewerber in der heutigen Zeit immer genauer abwägen, auf wen sie sich letztendlich einlassen. Besonders ärgerlich dabei: Der sonst so nachlässigen und qualitativ vermeintlich unterlegenen Konkurrenz scheint es im Gegenzug spielend leicht zu fallen, sich als vertrauenswürdiger Branchenführer zu etablieren. "Zufall ist das sicher nicht", weiß Salih Kaan Sayar von der Purple Wings GmbH. "Zwar ist hochwertige Arbeit ein essenzieller Teil des Expertenstatus eines Unternehmers. Doch wer sich langfristig als Branchenführer etablieren möchte, muss aktiv dafür sorgen, von Verbrauchern und Arbeitnehmern im richtigen Licht wahrgenommen zu werden.""Die eigenen Fähigkeiten stetig auszubauen und das Team kontinuierlich zu schulen, bleibt für Unternehmer weiterhin fundamental, um bestmögliche Qualität und langfristigen Erfolg zu gewährleisten", fährt der Marketing-Experte fort. "Einen sichtbaren Expertenstatus erlangen sie alleine dadurch aber nicht. Vielmehr müssen Unternehmer dafür aktiv an ihrer Außenwahrnehmung arbeiten - am besten unter Anleitung eines erfahrenen Experten, der auf Grundlage bewährter Methoden eine überzeugende Außendarstellung garantieren kann." Salih Kaan Sayars Expertise basiert auf jahrelanger Erfahrung im Bereich strategischer Markenentwicklung und effektiver Kommunikation. Mit der Purple Wings GmbH hat er bereits zahlreichen Unternehmen geholfen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihre Marktposition zu stärken. Durch gezielte Maßnahmen wie Networking, Veröffentlichungen und Content-Strategien hat er bewiesen, dass er die nötigen Fähigkeiten besitzt, um Unternehmen erfolgreich zu unterstützen und ihre Expertise sichtbar zu machen. Seine 10 wichtigsten Tipps veranschaulicht der Experte im Folgenden.Tipp 1: Marktidentität ausarbeitenUm ihre Expertise und ihre Vertrauenswürdigkeit wirkungsvoll kommunizieren zu können, sollten Unternehmer zunächst eine starke Markenidentität entwickeln. Hierfür gilt es, die wichtigsten Kernbotschaften herauszuarbeiten, die sowohl die Identität als auch die Fachkompetenz ihres Unternehmens unterstreichen.Tipp 2: Firmeninternes Fachwissen strukturierenDas firmeninterne Fachwissen bildet nicht nur die Grundlage für erstklassige Kundenergebnisse, sondern ist auch unerlässlich, um tatsächlich als Experte wahrgenommen zu werden. Entsprechend wichtig ist es, dieses Fachwissen durch geeignete Managementsysteme zu erfassen, zu speichern und für Mitarbeiter zugänglich zu machen. Auf diese Art und Weise fördern Unternehmer eine kontinuierliche Lernkultur, die sicherstellt, dass sie stets auf dem neuesten Stand bleiben.Tipp 3: Systematische Kundenfeedbackprozesse etablierenViele Unternehmer fragen sich, was ihre Kunden über ihre Arbeit denken - doch nur selten finden sie darauf zuverlässige Antworten. Unternehmer, die von dieser Problematik betroffen sind, sollten dringend durchdachte Prozesse zur regelmäßigen Sammlung und Analyse von Kundenstimmen einrichten. Denn nur Unternehmer, die Feedback sammeln und nutzen, können ihre Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern - und somit gezielt ihre Expertise ausbauen.Tipp 4: Interne Schulungs- und EntwicklungsprogrammeMitarbeiter sind nicht nur maßgeblich an der Abwicklung unternehmerischer Projekte beteiligt, sondern repräsentieren ihren Arbeitgeber auch nach außen hin. Um einen positiven Eindruck bei potenziellen Kunden und möglichen Bewerber zu hinterlassen, sollten ihre Fachkenntnisse kontinuierlich vertieft werden - am besten durch umfangreiche Schulungs- und Entwicklungsprogramme. Auf diese Art und Weise stellen Unternehmer nicht nur sicher, dass ihre Produkte und Dienstleistungen eine hohe Qualität aufweisen, sondern machen ihre Mitarbeiter auch zu überzeugenden Botschaftern ihres Unternehmens.Tipp 5: Zukunftsorientierte Innovationsstrategien ausarbeitenUm als Vorreiter in der Branche wahrgenommen zu werden, müssen Unternehmer auch als Vorreiter auftreten. Entsprechend wichtig ist es, die Entwicklung branchenführender Lösungen kontinuierlich zu fördern. Damit diese Innovationen für alle sichtbar umgesetzt werden können, benötigen Unternehmer ein ausgefeiltes Innovationsmanagement.Tipp 6: Effiziente Qualitätskontrollen einführenNeben der Förderung von Innovationen sollte selbstverständlich auch die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen kontinuierlich gewährleistet und verbessert werden. Dafür sind umfassende Qualitätsmanagementsysteme nötig, die eine ständige Überwachung und Analyse interner Prozesse ermöglichen.Tipp 7: Strategische Partnerschaften aufbauenObwohl es wichtig ist, sich langfristig gegen andere Marktteilnehmer durchzusetzen, bedeutet das nicht, dass Unternehmer zum Einzelkämpfer werden müssen. Im Gegenteil: Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen sind unerlässlich, um wertvolles Fachwissen zu teilen und die Expertise zu erweitern.Tipp 8: Effektive Kommunikation im Unternehmen sicherstellenDamit Mitarbeiter die Ziele, Strategien und Erfolge des Unternehmens nach außen tragen können, um den Expertenstatus ihres Arbeitgebers zu unterstreichen, müssen sie selbstverständlich auch darüber Bescheid wissen. Möglich ist das nur durch eine lückenlose interne Kommunikation, die kontinuierlich von allen Beteiligten gepflegt und optimiert wird.Tipp 9: Wettbewerbsanalyse und TrendforschungÄhnlich wie bei der Entwicklung von Produkten, der allgemeinen Firmenstrategie oder der Gestaltung von Dienstleistungen kann auch die Außenwahrnehmung eines Unternehmens durch aktuelle Trends beeinflusst werden. Daher ist es wichtig, den Markt sorgfältig zu beobachten. Mit Hilfe einer umfassenden Datenanalyse können entsprechende Entwicklungen vorhergesagt werden, um Chancen gezielt zu identifizieren und strategisch zu nutzen.Tipp 10: Nachhaltige Unternehmensstrategien entwickelnZusätzlich benötigen Unternehmer wirkungsvolle Methoden, um als verantwortungsbewusster Experte wahrgenommen zu werden. Um das zu erreichen, hat es sich als effektiv erwiesen, regelmäßig entsprechende Nachhaltigkeitsinitiativen zu entwickeln und konsequent umzusetzen.Möchten auch Sie mit Ihrem Unternehmen einen Expertenstatus erlangen, und wünschen sich dafür einen erfahrenen Experten an Ihrer Seite? 