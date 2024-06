München (ots) -Es ist soweit - mit Verspätung ist unser Universalspeicher TRIOS jetzt serienreif und läuft in der ersten Kleinserie vom Band. Wir zeigen den vorführbereiten TRIOS-L auf der Intersolar in München vom 19.-21. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf unserem Stand C1/578 besuchen, und wir Ihnen die Vorteile dieses aktuell einzigen All-in-One Balkon/Notstromspeichers Made in Germany vorstellen können.Außerdem präsentieren wir unseren neuen, aufklappbaren Solar-Balkontisch und andere innovative Sonderlösungen für Balkonsolaranlagen wie Flachkabel, Einspeisecontroller für Powerstations oder Klemmhalterungen für Mauerbalkone.Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Intersolar 2024 oder in unserem Laden in Berlin-City.Pressekontakt:SEG Sonnenrepublik GmbH+493055570283https://www.sonnenrepublik.deE-Mail: info@sonnenrepublik.deOriginal-Content von: SEG Sonnenrepublik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175410/5803279