Cherry SE München ISIN DE000A3CRRN9 / WKN A3CRRN KORREKTUR DER EINBERUFUNG DER

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2024

In der am 14. Juni 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 24. Juli 2024 stattfindenden (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung der Cherry SE ist im Teil II. ANLAGEN UND WEITERE ANGABEN ZUR TAGESORDNUNG in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 8: (Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands) ein Fehler hinsichtlich einer Grafik unter dem Abschnitt "Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Cherry SE, III. Vergütungsbestandteile, 3. Langfristige variable Vergütung LTI), b) LTI EBITDA-Ziel" enthalten. Es wurde nach dem Satz: "Die Bonuskurve ist nach folgendem Schema aufgebaut:" eine falsche Grafik abgebildet. Die korrekte Grafik lautet:



Ansonsten bleibt die am 14. Juni 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. München, im Juni 2024 Cherry SE Der Vorstand