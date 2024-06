Die Turbulenzen um die Frankreich-Wahl haben Bankaktien europaweit einbrechen lassen. Die niederländische Großbank ING Group kümmert das nicht - sie hat ihre mittelfristigen Renditeziele jetzt angehoben und damit den Markt positiv überrascht. Das sorgt in einem schwierigen Umfeld für Kursgewinne an der Börse. Die Großbank ING Group hat am Montag ihr Eigenkapital-Renditeziel nach oben geschraubt und damit in schwierigem Umfeld für einen Kursanstieg der Aktie um über zwei Prozent gesorgt. Statt einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...