Der ewige Geheimfavorit Kroatien startete am Samstag mit einer Niederlage in die EM, Spanien und Italien behielten in ihren Spielen die Oberhand. Doch welche Chancen hat eigentlich Albanien?wO-Aktien-EM: So funktioniert sie! Die wO-Redaktion hat aus jedem der 24 Teilnehmerländer eine Aktie ausgewählt. Mit dabei sind altbekannte Namen, spannende Nebenwerte und internationale Geheimtipps. Eingeteilt in die 6 Gruppen spielen die Aktien in den kommenden zwei Wochen um den Gruppensieg. Die beiden Aktien mit der besten Performance ab dem EM-Start am vergangenen Freitag ziehen ins Achtelfinale ein, genauso wie die 4 besten Gruppendritten. In der anschließenden K.O.-Phase ziehen ebenfalls die …