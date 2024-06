Die Thomas More University of Applied Sciences in Geel (die größte Fachhochschule in Flandern) wird laut eines Artikels von Vilt.be am 24. Juni in ihren Forschungsgewächshäusern eine CO2-Reinigungsanlage einweihen. Diese Anlage soll eine effizientere Nutzung von Gas im Gewächshausgartenbau ermöglichen und so den Klimafußabdruck verringern. "Indem CO2 in...

Den vollständigen Artikel lesen ...