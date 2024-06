Die Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) haben an ihrer ausserordentlichen Sitzung am Samstag Edith Spillmann zur neuen Präsidentin der Delegiertenversammlung gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. Juli an und übernimmt die Geschäfte der bisherigen Präsidentin Marianne Meyer. Foto © Migros Am 1. Juli 2024 übernimmt Edith Spillmann das...

Den vollständigen Artikel lesen ...