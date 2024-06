Hamburg (ots) -- 541 Experten aus Deutschland und USA berichten in empirischer Studie über Strategien und Maßnahmen.- Unternehmen agieren weiterhin in einer Polykrise.- Deutsche Unternehmen setzen auf Haltestrategien. Geschäftsmodelle mehrheitlich unangetastet.- Dabei wird Geschäftsmodellinnovation der größte strategische Mehrwert zugesprochen.- In den USA liegen Priorisierung und strategischer Mehrwert näher zusammen.- Rolle des PMO gewinnt massiv an Bedeutung.Auch für das Jahr 2024 zeichnet die Expertenbefragung und Studienreihe SHIFTHAPPENS (hier downloaden (https://www.nordantech.com/de/shifthappens2024)) des Hamburger Softwareunternehmens Nordantech ein angespanntes Bild. In einer volatilen Lage, die sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch einer Polykrise gleicht, sehen sich Unternehmen weltweit mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert: Das globale Kriegsgeschehen, der Preis- und Kostendruck, der Zugang zu Rohstoffen und Vorprodukten, die aggressiven Wettbewerbspraktiken Chinas und auch der Klimawandel beeinflussen maßgeblich, welche Projekte und Maßnahmen Unternehmen und insbesondere PMOs anstoßen, (de-)priorisieren oder abbrechen.Nach wie vor großer Transformationsdruck: Unternehmen reagieren mit strategischen Projekten- 84 % der Teilnehmenden berichten von einem starken oder sehr starken Transformationsdruck.- Top-3 Transformationstreiber sind Preis- und Kostendruck, Digitalisierung sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.- Innovationsdruck erstmals seit 2021 wieder unter den Top-5 Transformationstreibern.- Die Unternehmen reagieren mit Spar- und Effizienzmaßnahmen sowie mit strategischen Projekten.- Silberstreifen: Wandel in den Priorisierungslogiken deutet sich bei einigen Unternehmen an: weg von der rein kurzfristigen, hin zu einer mittel- bis langfristigen Betrachtung.- Fast 70 % der Experten messen dem PMO einen hohen bis sehr hohen Einfluss auf den Transformationserfolg bei.- AI kommt im Alltag des PMO an | 32 % geben an, dass AI in den kommenden 12 Monaten einen maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit haben wird.- Top-Findings der Studie hier ansehen (https://campaign.nordantech.com/hubfs/SHIFTHAPPENS_2024/Onepager-2024.pdf)"Unternehmen setzen derzeit überwiegend auf Spar- und Effizienzmaßnahmen, obwohl sie Geschäftsmodellinnovationen als strategisch wertvoller ansehen. Angesichts der angespannten Lage bleibt ihnen oft keine andere Wahl. Ein internationaler Vergleich zeigt jedoch, dass dies kein globales Phänomen ist. Eine Rückkehr zu innovationsgetriebenen Strategien ist daher wünschenswert, aber unter den aktuellen Umständen schwierig.", so Dr. Jonas Steeger, Co-Founder von Nordantech.Silberstreifen am Horizont durch Wandel in den PriorisierungslogikenAllerdings zeigt sich auch auf Deutschland bezogen ein kleiner Silberstreifen am Horizont: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gibt es einen Anteil der Teilnehmenden, die mittel- bis langfristige Projekte wieder höher priorisieren und sich mit der Veränderung ihrer Geschäftsmodelle auseinandersetzen.Rolle des PMO wichtiger denn je: hoher Einfluss auf TransformationserfolgDie Studie gibt nicht nur einen umfassenden Einblick, mit welchen Maßnahmen und Projekten Unternehmen auf die derzeitige Situation reagieren, sondern widmet sich auch der Frage, wie es ihnen bei der Umsetzung ihrer Projekte ergeht - und welche Faktoren zum Projekterfolg beitragen. 