18.06.2024 / 07:30 CET/CEST

Düsseldorf, 18. Juni 2024. Die The Platform Group AG prüft die Emission einer neuen Unternehmensanleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Emission soll im Wege einer Privatplatzierung sowie eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg erfolgen, das für Juni/Juli 2024 angestrebt wird. Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen dem weiteren Wachstum des Unternehmens dienen, insbesondere dem Erwerb von vier weiteren M&A-Targets im Q2 bzw. Q3 2024. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.the-platform-group.com/ in der Rubrik "Veröffentlichungen" veröffentlicht. Die Transaktion wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



