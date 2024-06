Singapur - Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt und so ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne grösstenteils behauptet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 84,15 US-Dollar. Das waren 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 12 Cent auf 80,21 Dollar. Die risikofreudige Stimmung an den Märkten insgesamt überwog die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...