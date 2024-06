Zürich - Die SIX will im Indexgeschäft wachsen. Die Schweizer Börsenbetreiberin will die Banken neu auch mit eigenen globalen Aktienindizes beliefern. Der erste Abonnent lässt aber noch auf sich warten. Die SIX sei in der Schweiz in erster Linie bekannt für die Schweizer Aktien-Indizes wie den SMI, sagte Christian Bahr, Leiter Indexgeschäft bei der SIX, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Und die SIX sei auch schon heute stark im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...