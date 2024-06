Zürich - Die Schweizer Börse setzt nach drei Verlusttagen in Folge am Dienstag zu einer Gegenbewegung an. Wie nachhaltig die Avancen sind, muss sich noch zeigen. Händler verweisen allesamt auf verschiedene Themen, die eher für eine gewisse Zurückhaltung sprechen. Allen voran wären da die anhaltenden politischen Risiken in Europa. Sie dürften immer wieder bremsend wirken. Bis zum ersten Wahlgang für das zukünftige französische Parlament am 30. Juni ...

