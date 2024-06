Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine weitere Erholung ab. Der DAX zog zum Handelsbeginn um 0,7 Prozent auf 18.209 Zähler an und notierte damit deutlich oberhalb der wichtigen 18.000-Punkte-Marke. Zudem dürften folgende Themen die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt beeinflussen:1. Wall Street setzt Rekordjagd fortAm Montag setzte die Wall Street ihre Rekordjagd fort, trotz ...

