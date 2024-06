NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung vom Vortag von 68 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß der Ausblicksanpassung sei größer als erwartet gewesen, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit habe sich ihr Ansatz, dass negative Kurstreiber kommen werden, bewahrheitet. Auch nach der Kürzung ihrer Schätzungen sei die Aktie wegen bleibender Risiken für Anleger nicht empfehlenswert./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 21:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005313704